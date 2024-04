Morto a 18 anni per una caduta in scooter: Valeggio piange Stefano

Ancora una tragedia sulle strade della provincia di Verona. La vittima questa volta è un giovane di Valeggio sul Mincio, Stefano Diaferio, di soli 18 anni.

Il drammatico incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 17.45, in via Galileo Ferraris, a poche decina di metri dall'abitazione del ragazzo. Diaferio si trovava in sella al proprio scooter, quando ne avrebbe perso il controllo venendo proiettato a terra. Allertato, il personale del 118 è accorso sul posto con l'elicottero, ma i tentativi di salvare la vita al giovane sono risultati vani: troppo gravi le ferite riportate ed il 18enne è deceduto sul posto.

La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri: al momento, non risultano essere coinvolti altri veicoli nel sinistro.

Stefano frequentava il liceo Galileo Galilei a Verona e correva in mountain bike per la società ciclista Barbieri di Valeggio, con la quale era atteso per una competizione nel weekend. C'è grande sgomento in paese per questa improvvisa tragedia, con la comunità che si è stretta attorno a papà, mamma e sorella dello sfortunato giovane.