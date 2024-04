Morto sulla strada in Zai nello scontro tra un'auto e uno scooter

Un motociclista di 35 anni è deceduto oggi, 29 aprile, nello scontro con un'auto a Verona.

I due veicoli si sono scontrati intorno alle 13 all'incrocio tra Via Chioda e Via Torricelli e purtroppo non c'è stato nulla da fare per la vittima. I soccorritori del 118, arrivati con un'auto medica e con un'ambulanza infermierizzata, hanno potuto solo constatare il decesso.

Ad indagare sulle cause del sinistro e a gestire la viabilità sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale.