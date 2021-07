Due persone in ospedale dopo lo scontro tra un'automobile ed un camion

Vigili del fuoco e personale del 118 sono stati chiamati all'intervento nella mattinata di martedì in via San Marcello, a Cologna Veneta: fortunatamente i feriti non avrebbero riportato gravi conseguenze

Dopo la tragica giornata di lunedì, che ha visto tre persone perdere la vita tra Sanguinetto, Transpolesana ed Affi, un altro incidente stradale si è verificato alle prime ore di martedì, fortunatamente con conseguenze meno gravi.

Secondo quanto appreso, un'auto ed un camion sono entrati in collisione intorno alle ore 7.30 in via San Marcello, a Cologna Veneta, con una dinamica al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto. In soccorso degli individui coinvolti sono arrivati i vigili del fuoco con un mezzo da Legnago, che hanno liberato una persona dall'abitacolo. Insieme a loro anche il personale del 118 con ambulanze ed elicottero, per prestare le prime cure ai feriti: alla fine uno è stato condotto all'ospedale di Borgo Trento e un altro in quello di San Bonifacio, entrambi in codice giallo.