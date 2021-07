Ancora un dramma sulle strade. Doppio incidente in Transpolesana: un ferito e un morto

Dopo quello che ha visto una donna anziana travolta a Sanguinetto, un altro incidente mortale è stato registrato lunedì: il quinto in pochi giorni. Teatro tragico episodio questa volta è stata la Transpolesana all'altezza dell'uscita di Vangadizza, nel Comune di Legnago, dove nel giro di pochi minuti si sono verificati due sinistri, poco lontani l'uno dall'altro.

Il primo si è verificato intorno alle 12.30, quando l'auto condotta da un 27enne si sarebbe ribaltata, dopo che il conducente ne aveva perso il controllo mentre viaggiava in direzione Sud, per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. In aiuto del ferito sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanza ed elicottero: dopo aver ricevuto le prime cure, il giovane è stato elitrasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.

Il secondo e più grave incidente si è verificato intorno alle ore 13.10, circa un chilometro prima dell'uscita di Vangadizza, quando si sarebbe verificato un tamponamento tra un camion ed un furgone, con il secondo che si sarebbe finito sotto il mezzo pesante: stando alle prime infomazioni, i due mezzi si trovavano nella coda che si era formata in seguito al primo sinistro. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco ed affidato al personale medico: troppo gravi però le conseguenze dello scontro e l'uomo è deceduto sul posto.

Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, con la Transpolesana che è stata momentaneamente chiusa per permettere i soccorsi.