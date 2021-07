Trattore si ribalta e schiaccia il conducente nella zona del Monte Moscal: morto sul posto

Il tragico incidente si è verificato ad Affi nel pomeriggio di lunedì: in soccorso dell'uomo si sono precipitati gli uomini del 118, ma non c'è stato niente da fare

Una giornata già drammatica per gli incidenti mortali avvenuti a Sanguinetto e sulla Transpolesana, si è purtroppo arricchita di un altro dramma.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.30 è scattato l'allarme per un trattore che si è ad Affi, nella zona del Monte Moscal, schiacciando il conducente. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con l'elicottero, ma le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo e il personale medico ha dovuto dichiarare il decesso.