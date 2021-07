Tragico incidente nella Bassa veronese durante la tarda mattinata di lunedì.



Secondo le prime informazioni giunte, una donna di circa 75 anni sarebbe stata investita da un mezzo pesante, mentre percorreva via Trifoglio, nel Comune di Sanguinetto, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Lanciato l'allarme, sul luogo dello scontro si sono precipitati i soccorritori del 118 con ambulanza ed automedica, ma per l'anziana non ci sarebbe stato niente da fare ed è deceduta sul posto.Si tratta del quarto incidente stradale mortale in meno di una settimana.