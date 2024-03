Weekend drammatico sulle strade veronesi per i motociclisti: tre centauri hanno perso la vita

Quello che si è appena concluso è stato un fine settimana funesto sulle strade veronesi per gli amanti delle due ruote, iniziato con la morte avvenuto all'alba di venerdì di un 28enne, si è concluso con altri due sinistri mortali nella mattinata di domenica, registrati a poco tempo di distanza l'uno dall'altro.

Il primo si è verificato intorno alle ore 9 a Caldiero, lungo la strada provinciale 38 in località Caloseni, ed è costato la vita a Davide Verzini, 40enne di Caldiero. Il centauro si è scontrato frontalmente con un'auto condotta da un 33enne di San Bonifacio, con una dinamica al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Sul luogo dell'incidente si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma per il motociclista che tra poche settimane avrebbe compiuto 41 anni non c'è stato niente da fare: inutili i vari tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Lascia una figlia piccola.

Ferito anche il conducente dell'auto, che è stato condotto all'ospedale Fracastoro.

Il secondo drammatico incidente si è invece verificato a Pescantina, dove venerdì aveva perso la vita Ion Jereghi. Nella mattinata di domenica Marco Baietta, 67enne residente a Sommacampagna, stava percorrendo la Statale 12, quando è andato a sbattere contro il lato passeggero di un suv condotto da un 43enne, che verosimilmente aveva iniziato una svolta a sinistra, ma la dinamica esatta è al vaglio della polizia stradale.

Dopo il violento urto, il 67enne ha impattato violentemente con il suolo. Ambulanza ed automedica del 118 sono giunte sul posto, ma anche in questo caso i tentativi di rianimazione non hanno dato gli esiti sperati e il personale sanitario ha dovuto dichiarare il decesso.