Stava tornado a casa dal lavoro, il 28enne morto dopo una caduta in moto all'alba

Finito il proprio turno di lavoro stava rincasando per riposare, ma Ion Jereghi, 28enne di origine moldava, a casa non è mai arrivato. Ha trovato la morte poco prima, in incidente stradale avvenuto nelle primissime ore di venerdì.

Operaio per una cooperativa in un'azienda di Settimo, che si occupa di stampa digitale, litografica e cartotecnica, la Reggiani Visual, il 28enne stava tornando alla propria abitazione di Pescantina dove vive con la madre, in sella alla sua Kawasaki, ma prima che scoccassero le ore 5 ne avrebbe perso il controllo. Partito da Settimo in direzione di Pescantina, giunto alla rotonda dove si affacciano da un lato un supermercato Eurospin e dall'altro Vivai Fontana, non avrebbe più controllato il mezzo dopo una semicurva, finendo con l'andare a sbattere contro un muretto. Sbalzato a diversi metri dopo il violento impatto, è stato poi soccorso dal personale del 118 giunto in tutta fretta con ambulanza ed automedica, ma per il centauro non c'era già più niente da fare ed è stato dichiarato il decesso.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri del radiomobile di Peschiera del Garda e della stazione di Pescantina, che si sono occupati dei rilievi del caso per stabilire le cause che hanno portato alla morte del 28enne, padre di una bambina che vive in Moldavia insieme alla madre.