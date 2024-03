Drammatica caduta in moto all'alba: 29enne perde la vita nell'incidente

Un drammatico incidente stradale avvenuto nel Veronese nelle prime di venerdì, è costato la vita ad un giovane.

Stando a quanto appreso, un 29enne si trovava alla guida della propria moto a Pescantina, poco prima delle 5, quando sarebbe finito a terra all'incrocio fra via Brennero e via Monti Lessini. Una fuoriuscita autonoma in moto, all'altezza della rotatoria dei vivai Fontana sulla SS12, in seguito alla quale è intervenuto il 118 per prestare le prime cure al giovane, di origine moldava e residente nel Comune, per il quale però non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto.

Sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso, sono intervenuti anche i carabinieri del radiomobile di Peschiera e quelli della stazione di Pescantina.