Scontro frontale con un'auto, 41enne muore in sella alla sua moto

Due schianti tra auto e moto, due morti sull'asfalto in questa domenica mattina, 24 marzo, nel Veronese. Intorno alle 9, l'incidente di Pescantina, sulla Statale 12. Cento minuti dopo, il secondo incidente, accaduto sulla Strada Provinciale 38 a Caldiero, in località Caloseni.

Sia a Pescantina che a Caldiero a perdere la vita sono stati due motociclisti andati a sbattere contro due auto. Il motociclista morto a Caldiero è un 41enne del posto, che intorno alle 10.40 stava percorrendo la Provinciale in direzione Verona. In base alla prima ricostruzione fornita dai carabinieri giunti sul posto, il 41enne si è scontrato frontalmente con un'auto che stava procedendo nella corsia opposta e in senso contrario.

Il Suem 118 di Verona ha inviato sul posto un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero per soccorrere i feriti. Purtroppo, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. L'auto, invece, era guidata da un 33enne di San Bonifacio che è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Fracastoro. L'automobilista non è in pericolo di vita, mentre la salma del motociclista è stata trasportata all'ospedale di Borgo Roma per l'autopsia.