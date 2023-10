A novembre comincia il processo al camionista che ha investito Davide Rebellin

Alle 9.15 del prossimo 24 novembre, davanti alla giudice Giulia Poi del tribunale di Vicenza, inizierà il processo a Wolfgang Rieke, il camionista 63enne accusato della morte del ciclista Davide Rebellin. Un processo che prenderà il via a quasi un anno dall'incidente avvenuto il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino e in cui perse la vita il campione di ciclismo vicentino nato a San Bonifacio.

Il gip Nicolò Gianesini, come riferito da VicenzaToday, ha accolto la richiesta formulata dal pm Hans Roderich Blattner ed ha disposto il giudizio immediato per il camionista tedesco che ha investito Rebellin, dandosi poi alla fuga.

Dall'agosto scorso, l'imputato è rinchiuso nel carcere di Vicenza. Nei mesi precedenti, l'uomo ha vissuto in Germania. Dopo l'incidente, infatti, il camionista ha portato a termine il lavoro compiuto con il veicolo dell'azienda di spedizione del fratello ed è tornato a casa. Da quel momento è iniziata una lunga trafila giudiziaria, terminata con l'estradizione.

Dal mese prossimo comincerà il processo in cui Wolfgang Rieke è accusato di omicidio stradale con l’aggravante della fuga. Nell'imputazione del pubblico ministero, si legge che l'imputato ha investito Davide Rebellin «mentre percorreva la Strada Provinciale 11, nell'impegnare la rotatoria e voltare a destra per immettersi nell'area di parcheggio della trattoria "La Padana"». Il ciclista, scrive ancora il pm, «in sella ad una bicicletta da corsa, proveniva da destra e si trovava davanti alla cabina del mezzo investitore per un tempo e ad una distanza ampiamente sufficiente per poter essere visto ed evitato».