Sarà estradato il camionista tedesco accusato della morte Davide Rebellin

È stato individuato, messo in carcere e poi scarcerato. Ed ora sarà estradato. Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato di aver ucciso il ciclista Davide Rebellin investendolo con il suo camion, sarà trasferito dal paese in cui vive, in Germania, a Vicenza, dove lo attende la custodia cautelare in carcere e poi un processo per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Come riportato da Vicenza Today, è stato il tribunale di Hamm a dare il via libera alla richiesta di estradizione presentata dalla procura di Vicenza. Il 62enne Wolfgang Rieke dovrà quindi rispondere in Italia di quanto gli viene imputato e cioè di aver travolto il 51enne campione di ciclismo Davide Rebellin il 30 novembre scorso su una rotatoria della Strada Regionale 11 a Montebello Vicentino. Il camionista ha dichiarato di non essersi accorto di nulla ed ha proseguito il suo tragitto di lavoro regolarmente, rientrando poi in Germania e riportando il camion nell'azienda del fratello in cui lavorava. Proprio nel suo Paese, l'autotrasportatore è stato raggiunto dalla denuncia per omicidio stradale e omissione di soccorso. E dopo qualche mese Wolfgang Rieke è stato anche incarcerato ed in seguito rilasciato con l'obbligo di firma.

Ora, a poco più di sei mesi dalla morte del ciclista nato a San Bonifacio, è arrivata l'estradizione che dissolve i timori di chi pensava che il camionista potesse farla franca.