Camion lo investe e non si ferma a soccorrerlo, morto in bici Davide Rebellin

Aveva esordito nel ciclismo professionistico a 21 anni e da un mese e mezzo si era ritirato, dopo 30 anni passati sui pedali. È morto oggi, 30 novembre, all'età di 51 anni, il campione delle due ruote Davide Rebellin. Nato a San Bonifacio il 9 agosto 1971, Rebellin è rimasto vittima dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 12 di oggi a Montebello Vicentino.

Il ciclista, come riportato da Vicenza Today, è stato investito da un camion alla rotatoria del ristorante La Padana, sulla Strada Regionale 11. Il mezzo pesante sarebbe uscito da uno svincolo, finendo contro Rebellin e proseguendo poi il suo cammino.

Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno potuto solamente constatare la morte del 51enne. Mentre ai carabinieri è stato affidato il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e di rintracciare il camionista, il quale potrebbe non essersi accorto di aver investito il ciclista.

Dopo qualche ora dal suo decesso, le generalità del ciclista deceduto sono state rese note e si è saputo che la vittima dell'incidente era proprio Davide Rebellin. L'atleta, nella sua lunga carriera, si era messo in luce soprattutto nelle corse classiche. Memorabile per lui resterà il 2004, quando vinse l'Amstel Gold Race, la Liegi-Bastogne-Liegi e la Freccia Vallone. E quella del 2004 non rimase l'unica sua Freccia Vallone vinta, perché in quella gara Rebellin seppe ripetersi anche nel 2007 e nel 2009. Al Giro d'Italia, invece, Rebellin partecipò più volte, ma riuscì a vincere solo una tappa e il suo miglior piazzamento finale fu il sesto posto nel 1996, anno in cui arrivò anche settimo alla Vuelta di Spagna.

«Con Davide Rebellin, il ciclismo veneto perde una delle sue figure storiche, un esempio di atleta e di uomo andato ben oltre la sua pur strepitosa carriera agonistica - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia - Spero che il suo esempio di passione possa essere seguito dai ragazzi che, a vario livello, si cimentano con lo sport del pedale. Il dramma di Davide lascia un segno profondo in tutti noi, in chi ama lo sport, in chi ha visto in lui il campione da sostenere sempre e comunque. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo le mie più sentite condoglianze. Rebellin, nonostante i suoi 51 anni si era ritirato da poco dal professionismo, esempio più unico che raro di longevità. Anche così ci ha dato il segno del suo immenso amore per quella bicicletta con la quale ha scritto pagine indimenticabili del ciclismo internazionale, nazionale e veneto».

E a nome della città di Verona, il sindaco Damiano Tommasi e la sua amministrazione hanno espresso vicinanza alla famiglia di Rebellin per la dolorosa perdita. «Il ricordo va ad uno dei protagonisti della storia del ciclismo veronese, una vita dedicata allo sport e premiata con 70 vittorie e due partecipazioni ai Giochi Olimpici», ha dichiarato Tommasi. Rebellin è stato anche ricordato durante il consiglio comunale di questa sera con un minuto di silenzio richiesto dalla consigliera del Partito Democratico Alessia Rotta.