Portato nel carcere di Vicenza camionista accusato della morte di Davide Rebellin

Oggi, 25 agosto, appena varcato il confine del Brennero ed entrato in Italia, Wolfgang Rieke è stato preso in consegna dai carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza. E dopo le operazioni di identificazione e di notifica agli uffici del comando provinciale dei carabinieri vicentini, il camionista accusato della morte del ciclista Davide Rebellin è stato trasferito in carcere.

«Si e? chiuso il cerchio di un'attivita? investigativa iniziata il 30 novembre scorso, con il decesso di Davide Rebellin», ha dichiarato a VicenzaToday il comandante provinciale dei carabinieri di Vicenza Giuseppe Moscati. E si è conclusa con il 62enne Wolfgang Rieke che si è spontaneamente consegnato alle forze dell'ordine per l'esecuzione della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Vicenza. Il camionista tedesca dovrà ora rispondere delle accuse a lui rivolte: omicidio stradale ed omissione di soccorso.

In base alle indagini coordinate dalla procura vicentina è infatti Wolfgang Rieke l'uomo che il 30 novembre scorso ha investito e ucciso il campione di ciclismo Davide Rebellin, nato nel Veronese e vissuto nel Vicentino. L'incidente è avvenuto a Montebello Vicentino ed il camionista che ha travolto Rebellin non si è fermato dopo il sinistro. I carabinieri, però, lo hanno rapidamente identificato, ma solo dopo una lunga e complicata azione giudiziaria si è arrivati all'estradizione. «E oggi - ha aggiunto il comandante Moscati dopo l'incarcerazione di Rieke - l'impegno profuso dai carabinieri, sotto la guida della locale procura, si valorizza di un altro momento significativo, affiancandosi alla costante vicinanza alla famiglia Rebellin, sostenuta dalla nostra comunita?, anch’essa fortemente toccata dalla tragica scomparsa della vittima».

«Esprimo la mia più grande soddisfazione per l'avvenuta estradizione del camionista tedesco che avrebbe investito e ucciso il nostro campione di ciclismo Davide Rebellin - ha commentato l'europarlamentare veneto Gianantonio Da Re - Ricordo che, a riguardo, avevo presentato (lo scorso dicembre) un'interrogazione alla commissione a Bruxelles, proprio perché ci fosse maggiore cooperazione fra le forze di polizia europee. Si è compiuto così un passo in avanti anche in questo senso, un tema che è di fondamentale importanza per la tutela e la sicurezza di tutti i cittadini europei».