Dolore senza confini per la morte di Andrea Mercanti, caduto in moto a Tregnago

Nella mattina di ieri, 24 settembre, ai primi che l'hanno letto è sembrato uno scherzo di cattivo gusto. Una foto di Andrea Mercanti pubblicata sul suo profilo Facebook e queste poche parole scritte in maiuscolo: «Ciao a tutti, ieri sera ho avuto un incidente in moto e ho lasciato questo mondo». I primi commenti sono stati di autentica incredulità, anche se purtroppo era tutto vero. Era proprio Andrea Mercanti la vittima dell'incidente stradale di sabato sera a Tregnago. E quando è stato chiaro che non era uno scherzo e che il 57enne aveva davvero lasciato questo mondo, l'incredulità ha lasciato spazio al dolore.

Un dolore che ha superato i confini di Selva di Progno, dove Andrea Mercanti viveva con la compagna e due figli. E anche oltre i confini della provincia di Verona, dove l'uomo lavorava nella cooperazione e si dava da fare nel volontariato. L'annuncio della sua morte su Facebook è stato commentato da tanti conoscenti; chi ha scritto in italiano, chi in dialetto veronese, chi in spagnolo e chi in inglese. Attraverso la sua disponibilità e la sua generosità aveva costruito una rete di relazioni che ha scavalcato molte frontiere.

E tante frontiere le avevano superato anche i richiedenti asilo di cui lui aveva seguito l'accoglienza in diversi centri della provincia di Verona. Senza comunque risparmiarsi quando c'era da aiutare a Selva di Progno, il paese dove si era trasferito, o in un'associazione di volontariato.

Proprio sabato, Andrea Mercanti aveva partecipato all'inaugurazione della nuova sede dell'associazione "Angeli della Speranza", Sanguinetto. E la sera, intorno alle 21, il 57enne era in sella alla sua moto. Stava tornando a casa, ma sulla Strada Provinciale 10, a Tregnago, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro una recinzione sul bordo della carreggiata. Una fuoriuscita autonoma, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale del 118. Nessuno però ha potuto far nulla per salvare il motociclista, morto sul colpo.