Perde il controllo del veicolo e finisce fuori strada, morto motociclista

Non ci sono altri veicoli coinvolti e quindi potrebbe aver fatto tutto da solo il motociclista uscito di strada ieri sera, 23 settembre, e morto sul colpo.

L'uomo, il 57enne veronese Andrea Mercanti, stava percorrendo con la sua Yamaha la Strada Provinciale 10 a Tregnago. Poco prima delle 21, vicino a un ristorante, il conducente del veicolo a due ruote ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il muretto che sosteneva una rete sul bordo della carreggiata.

La causa dell'incidente è al vaglio dei carabinieri, ma sulla base dei primi riscontri sembrerebbe che il motociclista sia uscito di strada autonomamente. L'impatto con il muretto e la rete è stato forte e purtroppo non è stato possibile far nulla per salvare la vita del 57enne. I soccorritori del 118 arrivati sul posto con ambulanza e automedica hanno potuto soltanto confermare il decesso.