Auto fuori strada nella notte in via Sogare: conducente con tasso alcolemico quattro volte oltre il limite

Sono giorni particolarmente intensi per la polizia locale di Verona. Ciò non solo per l'impegno profuso dagli agenti in occasione dei grandi eventi e della presenza di personalità importanti, come avvenuto ieri sera per la "Prima" in Arena, nonché per le migliaia di turisti in centro storico, ma anche per i continui sinistri stradali provocati, spiegano dal comando di via del Pontiere, spesso da «manovre sconsiderate o peggio dall'alterazione psicofisica alla guida».

Secondo quanto comunicato dalla polizia locale, nella notte appena trascorsa, tra venerdì 16 e sabato 17 giugno, si sarebbero infatti verificati «altri due sinistri con conducenti alterati». Il primo risalirebbe a poco dopo la mezzanotte, in via Sogare, con una fuoriuscita di strada di una Alfa Romeo Stelvio, la quale avrebbe anche danneggiato il muro di un'abitazione privata. Il conducente veronese, spiega la polizia locale in una nota, sarebbe stato «trovato alla guida con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite».In questo caso, la polizia locale precisa che è scattata la segnalazione alla Procura e che la patente è stata ritirata per una sospensione della stessa da parte della Prefettura, per un periodo che va «da uno a due anni».

Pochi minuti dopo questo primo sinistro, la polizia riferisce che un altro incidente sarebbe avvenuto in via Albere. In questo caso si tratterebbe della caduta autonoma di una Ducati, il cui conducente sarebbe anch'egli «risultato positivo all'alcoblow». La nota della polizia locale precisa che «sono stati richiesti al pronto soccorso i prelievi per verificare il tasso alcolemico». In base a ciò che viene riferito dal comando della polizia locale, nell'ultima settimana sarebbero stati ben «undici gli incidenti alcol-correlati».