Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 16 al 18 giugno 2023

Un nuovo weekend con tantissime proposte interessanti ed eventi da scoprire a Verona e in provincia. Di seguito vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 16 al 18 giugno.

L'EVENTO TOP

Coppa del Mondo del Panettone Summer Edition

La voglia del dolce lievitato non finisce mai e diventa protagonista della bella stagione. Coppa del Mondo del Panettone ha lanciato il primo concorso estivo che unisce la fragranza del panettone con la cremosità del gelato. La Coppa del Mondo del Panettone Summer Edition si svolgerà sabato 17 giugno nella suggestiva cornice del Cortile della Caserma d'artiglieria di Porta Verona a Peschiera del Garda. I pasticceri gelatieri si confronteranno con il panettone del maestro Iginio Massari che dovrà essere farcito con gelato, sorbetto e semifreddo e decorato.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

Payanini Summer Fest

Payanini Summer Fest e? il festival sportivo-musicale che Verona stava aspettando! Sul prato del Payanini Center, domenica 18 giugno, prendera? vita la prima edizione di un evento che aspira a diventare un appuntamento fisso dell’estate Veronese. Si parte dal mattino con un grande torneo di Green Volley organizzato in collaborazione con l’associazione Fulmini Gialloblu?, per continuare fino alle 18 tra prove di vari sport, food truck, chioschi e mercatini di vintage e artigianato.

AgsmAim Mura Urban Trail

Valorizzazione del territorio, amore per la natura, passione per lo sport ma al tempo stesso condivisione, spirito di squadra, altruismo. Questo è quanto anima l’AgsmAim Mura Urban Trail, l’evento inserito nel calendario degli appuntamenti del Mura Festival 2023 e dedicato a runner appassionati e camminatori. L’edizione 2023 si correrà sabato sera 17 giugno, start ore 21, e godrà della partecipazione straordinaria delle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi.

Sound Polis Cellae

La terza edizione di Sound Polis Cellae è in programma sabato 17 giugno tra cantine e vigneti veronesi. Nelle 14 cantine che hanno aderito all'iniziativa, si potranno degustare le Doc e le Docg della Valpolicella e prodotti tipici locali, ascoltando musica dal vivo, dal jazz al blues, dal pop al folk. Un percorso di note e gusto che attraverserà i comuni di Negrar, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio, Marano, Grezzana e Verona.

Cucine a Motore a Villafranca di Verona

Villafranca si prepara all’appuntamento con Cucine a Motore, il food truck festival dedicato al cibo di strada e al divertimento per ogni fascia d’età. Un mix di street food gourmet, musica dal vivo, degustazioni di birra, intrattenimento per bambini, per offrire una manifestazione ricca di contenuti sia per gli amanti della musica e dell’enogastronomia, sia per le famiglie. Da venerdì 16 giugno a domenica 18, il castello di Villafranca, diventerà luogo d’eccellenza e d’incontro per una tre giorni in grado di coinvolgere le specialità gastronomiche della penisola in formato food truck.

Verona yoga & benessere festival

Domenica 18 giugno al castello di Montorio è in programma il "Verona Yoga Festival & Benessere", per rivivere nuove esperienze nell'armonia e nella condivisione con lo yoga nobile e diverse discipline: una giornata intensa di gioia e relax.

Street Food Gourmet & Birra d'Eccellenza

A Caprino Veronese è in arrivo lo Street Food Gourmet & Birra d'Eccellenza con Beer Best. L'appuntamento imperdibile sarà in Piazza della Vittoria a Caprino Veronese dal 16 al 18 giugno. Saranno presenti food truck gourmet, un'area bambini, spettacoli ed intrattenimenti per grandi e piccini.

Golosine 37136

Dal 10 al 18 giugno la grande festa di "Golosine 37136", della parrocchia di Santa Maria Assunta, torna ad animare l’estate veronese con un ricco programma di appuntamenti. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito. Via Caccia e il quartiere di Golosine a Verona, per nove serate di eventi, sono pronte ad accogliere una delle manifestazioni popolari più amate della città.

MUSICA

Aida inaugura il centesimo Arena di Verona Opera Festival

Guarda al futuro ma dialoga con il passato la nuova produzione dell’Aida di Giuseppe Verdi che venerdì 16 giugno aprirà la centesima edizione dell’Arena di Verona Opera Festival. La regia è affidata a un artista poliedrico come Stefano Poda, al debutto in Arena. La “Prima” del capolavoro verdiano, opera simbolo dell’Arena fin dalla fondazione del Festival nel 1913, sarà trasmessa anche da Rai Cultura in diretta in mondovisione su Rai 1, con protagonista la star Anna Netrebko nel ruolo del titolo, affiancata dal tenore Yusif Eyvazov nei panni di Radamès, diretti dall’esperta bacchetta di Marco Armiliato.

Alice canta Battiato

Concerti speciali, eventi unici pensati solo per alcuni teatri, andranno a celebrare questo tour cominciato l’anno scorso e che hanno consacrato Alice come l’unica grande interprete della musica e delle parole di Battiato. A Verona l'appuntamento da non perdere è sabato 17 giugno presso il magnifico Teatro Romano.

Classic Save the Queen

Sabato 17 giugno, nel parco del Brolo delle Melanie a Castelnuovo del Garda, l’assessorato alla cultura propone il concerto gratuito Classic Save the Queen: le più belle canzoni della band britannica interpretate dell’Orchestra dei Colli Morenici con il cantante Massimo Piubelli.

Hierba Mala

Una festa strabordante di colori e vibes positive in programma il 16 giugno al Mura Festival con la band degli Hierba Mala. I ritmi punk, reggae, dub e hip hop animeranno il Bastione di San Bernardino per regalare al pubblico di Mura Festival un live esplosivo.

TEATRO

Diceria dell'Untore

Venerdi 16 giugno presso il Lazzaretto di Verona si terrà il reading/spettacolo liberamente ispirato al romanzo omonimo "Diceria dell'Untore" del grande scrittore Gesualdo Bufalino. Lo spettacolo eè stato reso possibile grazie al sostegno dell'Associazione Culturale Amici del Lazzaretto.

Sogno di un uomo ridicolo

Venerdì 16 giugno nell’incantevole scenario della Valpolicella presso Villa Betteloni va in scena lo spettacolo di Modus Produzioni / Orti Erranti "Sogno di un uomo ridicolo", di e con Andrea Castelletti. La pièce è l’adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Dostoevskij, una delle sue opere minori più originali per la combinazione di elementi fantastici.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Cinéma du Désert - cinema solare a Villa Are

Da venerdì 16 giugno a Villa Are è in arrivo il camion del Cinéma du Désert - cinema solare che per la prima volta porta questo tipo di performnace a Verona, aprendo la stagione estiva con tre giorni di iniziative dedicate a bambini e famiglie. Oltre alla proiezione di film sul mezzo itinerante alimentato a pannelli solari, sono in programma anche una mostra e un laboratorio creativo.

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

After Work - «Il film diretto da Erik Gandini è un documentario incentrato su come la maggior parte dei lavori o in generale dei posti di lavoro presenti oggi, scomparirà in un prossimo futuro, ovvero tra qualche decennio, a causa della tecnologia». Regia: Erik Gandini.

«Il film diretto da Erik Gandini è un documentario incentrato su come la maggior parte dei lavori o in generale dei posti di lavoro presenti oggi, scomparirà in un prossimo futuro, ovvero tra qualche decennio, a causa della tecnologia». Regia: Erik Gandini. Ritorno a Seul - «Freddie, venticinquenne francese, torna per la prima volta a Seoul, nel suo paese d'origine, dove non ha mai vissuto perché è stata adottata piccolissima da una coppia francese. Quando decide di cercare i suoi genitori biologici il viaggio prende una piega inaspettata». Regia: Davy Chou.

«Freddie, venticinquenne francese, torna per la prima volta a Seoul, nel suo paese d'origine, dove non ha mai vissuto perché è stata adottata piccolissima da una coppia francese. Quando decide di cercare i suoi genitori biologici il viaggio prende una piega inaspettata». Regia: Davy Chou. The Flash - «Barry Allen, dopo essere stato sconsigliato dal suo mentore Bruce Wayne, viaggia indietro nel tempo per impedire l'omicidio di sua madre, modificando radicalmente la linea temporale e creando una realtà senza metaumani dove Superman non è mai arrivato sulla Terra». Regia: Andy Muschietti.

MOSTRE

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer

Presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni di Legnago l’eclettica mostra patrocinata dall’Unicef, dalla Fondazione Fioroni e dal Comune di Legnago dal titolo "Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer" di Alessandro S. Carone. Un vero e proprio racconto artistico/letterario che si srotola su carte e tasche di biblioteca. La mostra rimarra? aperta al pubblico fino al 30 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.

Gli Occhi Chiusi

Artericambi è lieta di presentare "Gli Occhi Chiusi" di Agnese Galiotto, pittrice e film-maker. A partire da marzo, Agnese ha iniziato ad affrescare i muri della galleria con i paesaggi onirici della Lessinia. Esplorando questi luoghi, l’artista trova reperti del passato conservati nella roccia. Fossili di pesci preistorici, di quando tutto era sommerso dalle acque. Visitabile fino al 31 luglio 2023.