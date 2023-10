Protesta davanti al tribunale di Mantova, 71enne s'inchioda mano ad un albero

Plateale protesta di un pensionato di origini veronesi questa mattina, 11 ottobre, davanti al tribunale di Mantova. L'uomo si è piantato un chiodo nella mano e con il martello ha sbattuto il chiodo fino a conficcarlo nel tronco di un albero.

Il fatto, riportato dalla Gazzetta di Mantova, è avvenuto verso le 11 e l'uomo di 71 anni è rimasto con il chiodo nella mano per circa un quarto d'ora. Lo hanno liberato i vigili del fuoco, mentre i sanitari del 118 lo hanno poi trasportato in ospedale per medicarlo.

Pare che l'uomo, il quale da otto anni vive in Toscana, abbia scelto di manifestare in questo modo per chiedere lo sblocco della revisione di un processo che lo ha visto condannato per omicidio preterintenzionale. Il 71enne è stato ritenuto colpevole della morte di un suo amico, ferito con una coltellata. E la pena decisa dal giudice è stata di 5 anni e 4 mesi di reclusione. Pena che il pensionato ha scontato, reputandola però ingiusta e vedendosi in due occasioni accolta la richiesta di revisione.