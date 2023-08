Scoppia un incendio a Villafontana di Bovolone: intervento dei vigili del fuoco

Poco dopo le ore 14 di oggi, giovedì 10 agosto, due squadre di Vigili del fuoco del comando di Verona sono intervenute a Villafontana di Bovolone per un incendio. Secondo quanto riferito dai pompieri, le fiamme si sarebbero sprigionate in via Ca' de Magre all'interno di un locale, dove sarebbero stati presenti alcuni mobili e suppellettili.

Il rogo ha quindi generato una densa coltre di fumo. I vigili del fuoco, accorsi anche con un'autobotte, sono infine riusciti ad avere ragione delle fiamme e hanno quindi così evitato che l'incendio si potesse propagare anche nell'attiguo garage. L'intervento ha impegnato il personale dei pompieri fino alle ore 16.30 circa.