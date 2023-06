Incendio di un tetto nel centro di Quaderni, case inagibili per 4 famiglie

Via Mazzini transennata e traffico bloccato per un incendio nel pomeriggio di oggi, 15 giugno, a Quaderni, frazione del comune di Villafranca.

Le fiamme si sono sviluppate nel sottotetto di un edificio intorno alle 12.45 e si sono poi propagate sulla copertura. Per spegnerle sono state inviate sul posto due squadre e due autoscale dei vigili del fuoco. A loro supporto, inizialmente, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e, in seguito, tre pattuglie della polizia locale.

In base alle prime informazioni, non ci sono feriti ma solo danni materiali causati dal rogo. Danni che hanno costretto a dichiarare l'inagibilità delle abitazioni di quattro famiglie.

Lungo e complesso l'intervento dei pompieri, impegnati per ore sul posto e bravi nel contenere le fiamme nel solo edificio da cui erano partite. Soltanto sfiorati, dunque, i palazzi vicini. Con i loro mezzi, i vigili del fuoco hanno dovuto occupare l'intera carreggiata di Via Mazzini, la strada principale di Quaderni. Strada che è stata chiusa all'altezza del civico 93, all'incrocio con Via De Amicis, vicino alla chiesa parrocchiale di San Matteo Apostolo.