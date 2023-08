Incendio in un appartamento: intervento dei vigili del fuoco a Mizzole, due persone intossicate

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 agosto, i vigili del fuoco scaligeri fanno sapere di essere intervenuti per l'incendio di un'abitazione in una palazzina di tre piani a Verona. L'allarme, in base a quanto si apprende, è scattato intorno alla mezzanotte e mezza quando da un appartamento al primo piano di via San Fenzo nella località Mizzole, sono fuoriusciti del fumo e delle fiamme.

I vigili del fuoco veronesi, giunti sul posto con tre mezzi, tra cui un'autoscala e un'autobotte, oltre a nove operatori, riferiscono di aver sin da subito lavorato per spegnere le fiamme che si sarebbero sviluppate nella cucina dell'immobile. I pompieri hanno inoltre fornito soccorso alla persona che abitava nell'appartamento, la quale sarebbe comunque rimasta «lievemente ustionata e intossicata».

È stata quindi soccorsa anche una seconda persona, residente al secondo piano della palazzina, anch'essa secondo ciò che riportano i vigili del fuoco sarebbe rimasta «lievemente intossicata» dal denso fumo che aveva invaso la palazzina. Tutti e due sono quindi stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto con un'ambulanza infermierizzata e un'automedica.

I vigili del fuoco spiegano nella loro nota che, durante le operazioni di spegnimento, l'edificio che conta dodici appartamenti è stato «evacuato in via precauzionale». Le operazioni di minuto spegnimento e smassamento si sono concluse intorno alle ore 02.40 di notte. Sul posto era presente anche il funzionario di turno per le indagini sulle cause del rogo. I pompieri, infine, riferiscono che «l'appartamento, pur non avendo subito danni ingenti alla struttura, è stato dichiarato non fruibile a causa della carenza di norme igienico sanitarie provocate dal rogo».