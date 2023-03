Colonna di fumo si alza da dietro La Grande Mela: vigili del fuoco sul luogo dell'incendio

È scattato l'allarme nel pomeriggio di domenica, per la colonna di fumo che si è alzata da dietro il centro commerciale La Grande Mela, a Lugagnano di Sona, la quale ha allarmato le tante persone che in quel momento si trovavano in zona.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto poco dopo le ore 15 con due mezzi da Verona e una squadra da Villafranca. Stando a quanto appreso dal 115, le fiamme sarebbero avrebbero intaccato una siepe, verosimilmente piuttosto secca visto il periodo di siccità, e una tensostruttura nell'area del magazzino di Rossetto, dove sarebbe stato presente anche un compattatore, che potrebbe aver dato il via al rogo.

Non risultano esserci feriti nell'episodio e intorno alle 16.30 una squadra dei pompieri sarebbe partita per fare ritorno alla base.