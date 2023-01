Scoppia un incendio nel garage di un condominio a San Bonifacio: intervento dei vigili del fuoco

Nella serata di sabato 31 dicembre, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti per un incendio che si è sviluppato all'interno di un garage seminterrato di un condominio a San Bonifacio in via Manani. L'allarme, in base a quanto si apprende, è scattato intorno alle ore 19.30 quando alcune persone avrebbero visto del fumo nero uscire dalle bocche di lupo del condominio.

I vigili del fuoco, partiti di Caldiero, con un'autopompa e cinque uomini, una volta giunti sul posto spiegano di aver operato utilizzando liquido schiumogeno per spegnere l'incendio all'interno di uno dei garage dello stabile. Ad andare a fuoco sarebbe stato del materiale depositato di vario genere e uno scooter. In supporto alla squadra di Caldiero è giunta anche un'autobotte da Verona.

L'intervento si è concluso intorno alle ore 22 con lo smassamento del materiale bruciato e la messa in sicurezza del garage che è stato poi dichiarato «inagibile» dai pompieri. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio e non ci sono stati danni allo stabile, essendo il garage ubicato sotto il piano giardino della struttura.