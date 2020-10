Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per l'incendio scoppiato in un fienile

I vigili del fuoco si sono messi al lavoro nella tarda serata di domenica a Isola Rizza, per domare le fiamme divampate in un fienile situato in via Casalandri.

L'incendio si è sviluppato intorno a mezzanotte e mezza, richiamando sul posto una decina di mezzi dei pompieri, che si sono immediatamente messi all'opera per estinguere il rogo. Il fuoco avrebbe dannegiato solamente la struttura destinata alla conservazione dei foraggi, mentre il fabbricato vicino che accoglie mucche e vitelli sarebbe rimasto intatto, nonostante qualcuno qualche animale sia rimasto intossicato.

I vigili del fuoco lunedì mattina erano ancora sul posto, per proseguire con le operazioni di spegnimento e smassamento.

