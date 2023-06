A fuoco una casetta in legno ad Arcole: intervento dei pompieri

Poco dopo le ore 14 di domenica 11 giugno, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti in via degli Alpini ad Arcole, a seguito dell’incendio di una casetta in legno adibita a ricovero di mezzi agricoli. In base a quanto viene riportato dai pompieri, nessuna persona sarebbe fortunatamente rimasta ferita.

I vigili del fuoco, accorsi da Caldiero e da Verona con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, spiegano di aver operato per spegnere le fiamme della struttura che, in ogni caso, è andata «completamente distrutta». In base sempre a quanto segnalato dai pompieri, sarebbe stato «parzialmente interessata dalle fiamme» anche un’altra analoga casetta della viletta di fianco.

Le cause delle fiamme, chiariscono ancora i pompieri scaligeri in una nota, «sono al vaglio delle squadre intervenute». Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.