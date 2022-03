Incendio in un appartamento a Verona

I soccorritori del Suem 118 di Verona riferiscono di essere intervenuti a seguito di un incendio in un appartamento cittadino. In base alle prime informazioni disponibili, il rogo si sarebbe sviluppato in una casa situata a Verona in via Fratelli Rossetti quando erano circa le ore 18 di oggi, martedì 8 marzo.

Sul posto sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco di Verona, oltre al personale sanitario con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. Secondo quanto si apprende, una persona è stata portata in ospedale, presso la struttura di Borgo Trento, per accertamenti. Non gravi ad ogni modo le sue condizioni di salute, il soggetto è infatti segnalato in codice verde.