Fiamme dall'impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone: domate dai vigili del fuoco

È servito tutto il pomeriggio di martedì ai vigili del fuoco per avere ragione dell'incendio divampato sulla copertura di un capannone agricolo, situato a Bonaldo di Zimella.

L'allarme è scattato intorno alle ore 14 per il fumo che si alzava dal tetto della struttura di via Marcabella, adibita a magazzino per balle di fieno e mangimi per animali, sul quale era presente un impianto fotovoltaico che si estendeva per circa 400 metri quadrati. I primi tentativi di circoscrivere il rogo da parte dei proprietari non avrebbe dato i frutti sperati ed è stato quindi allertato il 115: sul posto sono arrivati i pompieri di Verona, Caldiero e Lonigo con 16 operatori, i quali si sono messi subito al lavoro.

A complicare le operazioni di spegnimento ci ha pensato anche il vento, il quale ha alimentato le fiamme che hanno intaccato la guaina isolante della copertura e il legno di cui era composta, ma alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio, evitando che venissero coinvolte le rotoballe.

Nessun ferito è stato segnalato nella vicenda, mentre la prima ipotesi sulle cause del rogo vede al centro un malfunzionamento dell'impianto.