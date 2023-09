Fiamme divampano in un capannone di rotoballe: vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco sono al lavoro dalla tarda mattinata di domenica a Valeggio sul Mincio, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Mantova, per domare un grosso incendio divampato in campagna.

Le fiamme infatti sarebbero divampate in un capannone situato in via Fenil Sagramoso, non lontano dalla centrale elettrica, nella quale erano immaganizzinate numerose rotoballe di fieno e presenti alcune mucche.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.40 e sul posto si sono diretti 7 mezzi dei pompieri da Verona, Villafranca, Bardolino e Mantova. Le operazioni, verosimilmente, andranno avanti per alcune ore e attualmente non risultano esserci feriti. Non si conoscono ancora inoltre le condizioni di salute degli animali.

Seguiranno aggiornamenti