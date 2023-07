Fiamme bruciano mobili e suppellettili in appartamento, rogo domato dai pompieri

Alle 14 di ieri, 18 luglio, i vigili del fuoco hanno spento un incendio in un'abitazione di Borgo Pio X, a San Giovanni Lupatoto. Il fuoco si era sviluppato in un appartamento al piano terra di una palazzina di due piani e per fortuna nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dal fumo.

Il rogo ha interessato mobilio e suppellettili di uno dei locali dell'abitazione ed il rapido intervento dei pompieri ha scongiurato che le fiamme si propagassero anche al piano superiore.

I vigili del fuoco sono giunti da Verona con un'autopompa, un'autobotte e sette uomini e, dopo aver domato le fiamme, hanno effettuato un minuto spegnimento ed uno smassamento del materiale interessato dal rogo.

Con il funzionario di turno sono stati anche svolti i rilievi per stabilire le cause dell'incendio. Le operazioni si sono infine concluse verso le 16.