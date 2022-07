Partite da un'auto, le fiamme arrivano ad una roulotte: vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento a Sant'Ambrogio di Valpolicella nel pomeriggio di lunedì, per domare le fiamme che hanno coinvolto due veicoli in prossimità di un'abitazione.

L'intervento, riferiscono dal 115, è scattato intorno alle ore 16 in località Case Sparse, dove l'incendio si sarebbe sviluppato da una vettura parcheggiata, per diffondersi poi tramite le sterpaglie e coinvolgere una roulotte situata in una proprietà privata, non lontana dall'abitazione. Lanciato dunque l'allarme, sul posto si sono diretti 3 mezzi dei pompieri di Verona e 1 da Bardolino, i quali hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento. Alle 17.30 la situazione risultava sotto controllo e non risultano esserci feriti nell'episodio.