Auto in fiamme a Malcesine lungo la Gardesana: incendio domato senza feriti

Un incendio divampato sulla strada Gardesana, a Malcesine, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì.

Da Riva del Garda sono intervenuti 12 pompieri con due autopompe e un mezzo spegnimento leggero e logistica, mentre i rilievi del caso sono stati affidati alla polizia stradale trentina.

Secondo una prima ricostruzione, riportata dai colleghi di TrentoToday, le auto erano parcheggiate quando sarebbero state improvvisamente avvolte dalle fiamme. Una delle macchine ha preso fuoco per motivi accidentali, dopodiché il rogo avrebbe attaccato anche altre auto che erano vicine, in coda lungo la strada.

Sono stati momenti di paura per passanti e automobilisti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.