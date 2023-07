Auto prende fuoco al casello autostradale di Verona Nord: intervento dei pompieri

I vigili del fuoco scaligeri riferiscono di essere intervenuti nella serata di ieri, lunedì 24 luglio, intorno alle ore 18.45, a seguito dell'incendio di un'automobile, finita in fiamme al casello di Verona Nord. Per cause ancora in fase di accertamento, infatti, i pompieri spiegano che il veicolo, giunto al casello d'uscita dell'autostrada, avrebbe preso fuoco all'improvviso.

In base a quanto si apprende, non risulterebbero fortunatamente esservi feriti nel rogo. Partiti da Verona con due mezzi, tra cui un'autobotte, e sette uomini, i vigili del fuoco giunti sul posto riferiscono di aver in breve tempo domato le fiamme. Quest'ultime, secondo ciò che riportano i vigili dle fuoco, oltre a distruggere la vettura, pare stessero già lambendo la pensillina d'uscita della struttura.

Le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza della zona si sono concluse intorno alle ore 19.15 di ieri sera.