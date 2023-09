Fermato dai carabinieri con l'hashish in tasca: 26enne arrestato per spaccio

Si aggirava a piedi nell’hinterland veronese con in tasca un involucro contenente della droga, forse sperando di passare inosservato.

Il giovane M.G., però, 26enne marocchino già noto per i suoi trascorsi, è stato fermato in via Cà di Cozzi dai carabinieri della sezione radiomobile di Verona che, nel corso della perquisizione, avrebbero trovato i circa 38 grammi di hashish che nascondeva addosso.

Per questo motivo è stato arrestato nel pomeriggio di domenica e, dopo una notte trascorsa in cella, è comparso davanti al tribunale scaligero per l’udienza di convalida con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Il giudice ha convalidato il provvedimento dei militari rinviando, per la decisione, al processo che si celebrerà a marzo 2024. Nei confronti del giovane non sono state, per il momento, adottate misure cautelari.