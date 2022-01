Guardia Costiera: 293 persone soccorse nel Garda nel 2021. 22 in pericolo di vita

Si è svolta il 12 gennaio la riunione di inizio anno tra i rappresentanti della Comunità del Garda, dell’Autorità di Bacino Garda e Idro, dell’Ispettorato dei Porti di Verona e Trento e della Direzione Marittima di Venezia, firmatari del protocollo d’intesa per il Servizio Sicurezza Naviganti Lago di Garda, e la Guardia Costiera di Salò, che ha presentato il bilancio delle attività svolte nel 2021 dal Nucleo Operativo.

Nucleo che opera sul Garda dal 2007 ed è attualmente composto da 30 militari della Guardia Costiera dotati di cinque motovedette e mezzi nautici che hanno la propria base logistica presso un palazzo di rilevanza storica messo a disposizione dall’amministrazione Comunale di Salò.

Questi i numeri delle attivà coordinate dalla sala operativa:

635 missioni navali;

12.747 miglia percorse;

1470 ore di moto;

110 attività di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera;

293 persone soccorse e assistite di cui 22 in imminente pericolo di vita;

100 mezzi soccorsi e assistiti;

2.529 unità da diporto sottoposte a controllo;

498 totale delle sanzioni amministrative elevate;

29 sequestri eseguiti nelle attività di diporto e pesca;

507 chili di prodotto ittico sequestrato;

383 controlli ambientali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Numeri che danno l'idea della mole di lavoro e dell'efficacia del dispositivo di pronto intervento. Questo grazie anche al protocollo d’intesa sottoscritto nel 2018 dalle Prefetture di Brescia, Verona, dal Commissariato del Governo di Trento con la Direzione Marittima del Veneto e con i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

In diverse occasioni le unità navali dei vari corpi hanno collaborato sotto un'unica regia per assicurare pronto intervento, salvataggio e assistenza a quasi 300 persone, 22 delle quali in imminente pericolo di vita.

Rispetto al 2020 è aumentata la presenza turistica sul Garda ed è stato rilevato dalla Guardia Costiera un notevole incremento di traffico da diporto, con contestuale aumento degli interventi di soccorso, di controllo e di quelli repressivi, adottati soprattutto per quanto attiene le navigazioni pericolose e le violazioni dei limiti di velocità riscontrati: tra diportisti e acquascooteristi sono state sanzionate in tutto 276 persone.

Per far fronte al numero sempre maggiore di attività ed impegni, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, su sollecitazione della Direzione Marittima di Venezia, ha assegnato nel 2021 un'ulteriore motovedetta, portando il numero complessivo delle unità navali da quattro a cinque.

Il maggior numero di mezzi a disposizione, insieme al supporto logistico fornito dal Comune di Nago Torbole, nel periodo estivo ha permesso di tornare a schierare una delle cinque unità nella parte alta del lago, aumentando così l'efficacia e l'efficienza del corpo anche in quelle aree.

Accanto alla missione primaria di ricerca e soccorso, il Nucleo Operativo di Salò ha anche svolto la propria attività nei settori di competenza della Guardia Costiera, effettuando numerosi controlli per la verifica della filiera della pesca mediante ispezioni a ristoranti, pescherie, grandi centri di distribuzione, e svolgendo anche attività di controllo ambientale e assistenza per garantire la sicurezza della navigazione durante le attività di bonifica dei fondali ed il recupero di reti portate a compimento dal WWF, oltre all'assistenza alle manifestazioni sportive e alla vigilanza dei beni archeologici.

Infine, su specifica disposizione della Prefettura di Brescia, il Personale del Nucleo della Guardia Costiera di Salò è stato inserito nel dispositivo di controllo del territorio per il rispetto delle prescrizioni emanate per l’emergenza Covid.