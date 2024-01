Uccisero Greta e Umberto sul Garda, condanne confermate ai due turisti tedeschi

Non sono bastate le scuse pubbliche per ottenere l'assoluzione o uno sconto di pena. I due turisti tedeschi che con il loro motoscafo sul Lago di Garda hanno investito e ucciso Greta Nedrotti e Umberto Garzarella sono stati condannati anche in appello.

Patrick Kassen e Christian Teismann, condannati in primo grado per omicidio colposo e naufragio colposo, avevano fatto ricorso e i loro avvocati hanno chiesto per loro un'assoluzione che ieri, 19 gennaio, la corte d'appello di Brescia ha respinto. Come riportato da BresciaToday, i giudici hanno confermato le condanne a 4 anni e 6 mesi per Patrick Kassen e a 2 anni e 11 mesi per Christian Teismann.

Teismann era il proprietario del motoscafo Riva che il 19 giugno 2021 viaggiava a gran velocità sul Lago di Garda. Alla guida c'era Kassen ed entrambi erano in stato di ebrezza quando la loro imbarcazione travolse la 25enne Greta Nedrotti e il 36enne Umberto Garzarella al largo di San Felice.

Prima della sentenza di ieri, Teismann ha preso la parola e parlando anche al nome dell'altro imputato ha voluto chiedere perdono. Scuse che però non hanno portato ad una revisione della loro condanna.