Gelate in arrivo, la polizia locale di Verona lancia l'allerta: «Massima prudenza alla guida e catene a bordo»

La polizia locale del Comune di Verona lancia un'allerta per le avverse condizioni meteo delle prossime ore. Sono infatti attesi un abbassamento delle temperature e possibili fiocchi di neve anche sulle colline cittadine, con fasi di pioggia mista a neve o neve bagnata, soprattutto in concomitanza dei rovesci più intensi. In serata, la netta diminuzione delle temperature con possibili gelate estese per l’asfalto bagnato dalla pioggia caduta anche oggi, domenica 11 dicembre, potrebbe aumentare i rischi per i conducenti di veicoli, specie a due ruote.

La polizia locale cittadina, in una nota ufficiale, invita quindi i conducenti alla «massima prudenza alla guida nei punti più sensibili come i ponti e i viadotti». Gli stessi guidatori sono inoltre invitati a «verificare la dotazione di bordo sul fronte dell'efficienza del veicolo, controllando lo stato degli pneumatici, portando al seguito catene da neve o avendo montato gomme invernali».

In tema di viabilità cittadina, la polizia locale ricorda inoltre agli automobilisti diretti in centro e in zona Cittadella che, lunedì 12 e martedì 13 dicembre, piazza Bra rimarrà chiusa al traffico privato a causa della presenza dei banchetti di Santa Lucia, con possibili code e rallentamenti. È perciò «consigliata una partenza da casa anticipata per chi si reca al lavoro e a scuola».