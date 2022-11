Spacca vetrina di un negozio in Via Mazzini nella notte, preso dalla polizia

Un cestino dei rifiuti divelto e i pezzi di una vetrina mandata in frantumi da una pietra grande più o meno come un mattone ma molto più pesante. È ciò che si poteva vedere nella notte tra ieri e oggi, 5 e 6 novembre, davanti ad un negozio di abbigliamento di Via Mazzini, a Verona. Un insolito scenario che non passa inosservato, come non è passato inosservato chi lo ha generato. Pare, infatti, che a provocare questi danni sia stato un uomo che verso mezzanotte abbia tentato un furto spaccando la vetrina del negozio al civico 58 della centralissima via del capoluogo. Una strada che anche a quell'ora della notte è attraversata da pedoni che hanno visto tutto ed hanno immediatamente dato l'allarme alle forze dell'ordine. L'autore della spaccata si è quindi dato alla fuga verso Piazza Erbe, ma sul posto si sono precipitati immediatamente gli agenti della Polizia di Stato che lo hanno bloccato.