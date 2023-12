Rumori in una casa disabitata di Giare, ladri sorpresi a rubare rame

Due ladri acrobati hanno tentato un furto in un'abitazione di Sant'Anna d'Alfaedo, ma sono stati arrestati dai carabinieri.

I militari sono stati allertati da una segnalazione che indicava la presenza di rumori sospetti da una casa della frazione di Giare da tempo disabitata. Gli operatori hanno quindi percorso a piedi la piccola frazione del comune montano ed hanno sorpreso tre uomini che stavano rubando il rame dagli impianti del caseggiato.

La rapidità e l’astuzia dell’intervento ha colto di sorpresa il terzetto. I carabinieri hanno prima immobilizzato il membro che faceva il "palo" all'ingresso della casa e poi hanno sbarrato la strada agli altri due ladri. Per fuggire, i due si sono calati dalla finestra del primo piano sul retro. Un tentativo che ha permesso ad un complice di dileguarsi, mentre il terzo malvivente ha riportato delle ferite durante la caduta ed è dovuto ricorrere alle cure di un'ambulanza.

I fermati hanno 21 e 40 anni e sono domiciliati tra le province di Verona e Bolzano. Ieri, 20 dicembre, dopo una notte trascorsa in cella, sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Verona che ne ha convalidato l’arresto per tentato furto aggravato. Per entrambi è stato disposto l'obbligo di firma.