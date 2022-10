/ Via Giovanna Murari Brà

Entra di notte in pasticceria per svaligiarla, ma viene visto da un residente e finisce in manette

Il 21enne è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Verona, che quando sono giunti in via Murari Brà lo hanno sorpreso proprio mentre usciva dal locale, con in tasca arnesi da scasso e denaro