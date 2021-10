Scorrazzano a Verona in sella a due bici del valore di 9 mila euro, ma i veri proprietari sono a cena a Bardolino

Nella serata di giovedì, i carabinieri della sezione radiomobile riferiscono in una nota di aver fermato due cittadini italiani, rispettivamente di trentacinque e ventinove anni, entrambi con «numerosi precedenti penali e senza occupazione», mentre percorrevano Viale Venezia a bordo di due costose biciclette. Secondo quanto si apprende, nello specifico si trattava di una "Fantic" elettrica del valore di circa 6 mila euro e di una "Cube" del valore di circa 3 mila euro.

I due uomini, che ai militari dell'Arma avrebbero fornito «spiegazioni poco convincenti» circa il possesso dei velocipedi, sono quindi stati accompagnati in caserma. I carabinieri, a quel punto, spiegano di aver accertato che le biciclette sarebbero state rubate poche ore prima a due turisti tedeschi fermatisi per la cena a Bardolino. Gli stessi militari dell'Arma sono quindi riusciti a rintracciare e contattare i due turisti ed in breve tempo hanno restituito loro il maltolto. Per i cittadini italiani, invece, è scattata la denuncia per "ricettazione".