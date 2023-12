Oro e gioielli a bordo di un'auto rubata: i carabinieri arrestano tre giovani

Hanno spiegato di essersi subito insospettiti i carabinieri della compagnia di San Bonifacio, che nelle ultime settimane sono stati impegnati in servizi straordinari di contrasto all’odioso fenomeno dei furti in abitazione, vedendo quell’auto con tre uomini a bordo sfrecciare la sera di domenica scorsa sulla via Porcilana, in direzione di Vago di Lavagno. Proprio per questo l’avevano seguita e, lungo il tragitto, avrebbero poi scoperto che il veicolo sarebbe stato «rubato qualche settimana prima a Cà di David».

Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma in una nota, con l’ausilio di altre autoradio in circuito, pertanto, i carabinieri sarebbero riusciti a «fermare ed a perquisire i tre occupanti, A.M. 21enne, E.B. e A.B., entrambi 23enni, tutti albanesi già noti alle cronache giudiziarie ed irregolari». Gli stessi carabinieri, inoltre, fanno sapere di aver trovato in loro possesso «numerosi oggetti in oro», parte dei quali sarebbero stati, così come avrebbero scoperto più tardi i militari, «il compendio di furti consumati in abitazioni dell’est veronese quella stessa sera».

I militari dell'Arma riferiscono quindi non aver potuto far altrro che «procedere al fermo di indiziato di delitto dei tre presunti colpevoli che sono stati tradotti in carcere a disposizione della Procura veronese con l’accusa di furto aggravato e ricettazione». Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri fanno poi sapere di aver anche «proceduto per il possesso di un piccolo quantitativo di hashish nonché per la detenzione di strumenti da scasso».

Secondo quanto riportato dai carabinieri, «l'auto ed i monili rubati sono stati restituiti ai loro proprietari, mentre resta da accertare la proprietà degli altri oggetti in oro sui quali i carabinieri della compagnia di San Bonifacio stanno facendo ulteriori verifiche». In particolare, i militari dell'Arma hanno comunicato che sarà possibile prendere contatto con il comando di San Bonifacio per eventualmente visionare i monili non ancora restituiti, al fine d'individuare i legittimi proprietari.

L’intensa attività dei carabinieri nell’est veronese si era già palesata nelle settimane precedenti, durante le quali i militari spiegano di aver «recuperato tre autovetture, due delle quali dopo rocamboleschi inseguimenti», e che sarebbero risultate «intestate fittiziamente a prestanome ed utilizzate per compiere i reati predatori». La nota dei militari dell'Arma, infine, precisa che «in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva».