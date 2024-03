Furto dell'ambulanza a Verona, interviene anche Zaia: «Un atto ignobile e pericoloso per chi si trova in situazioni di difficoltà»

«Sono notizie che non vorremmo mai sentire e che lasciano profondamente interdetti per la gravità e le modalità con cui il gesto viene compiuto, che vanno a danno di tutta la comunità». Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, con riferimento alla notizia del furto e danneggiamento di un’ambulanza da parte di ignoti, almeno per il momento, avvenuto nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo, davanti ad un’autofficina a San Martino Buon Albergo nella provincia di Verona.

«Rubare e danneggiare un mezzo di soccorso, - ha sottolineato il governatore Luca Zaia nel suo intervento - la cui funzione principale è essere a servizio della gente in situazioni di emergenza, è un atto ignobile, da condannare fermamente, potenzialmente pericoloso per chi si trova in situazioni di difficoltà».

I presunti ladri, dopo aver prelevato ed utilizzato il mezzo, avrebbero peraltro provocato anche diversi danni ad altri veicoli, abbandonando poi l’ambulanza lungo una strada di Verona, senza chiavi. Sono ovviamente in corso le indagini a cura della polizia locale di Verona per risalire agli autori del fatto.