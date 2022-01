Spacca finestrini per frugare nelle auto in sosta, sorpreso dai poliziotti

La notte scorsa, gli agenti della squadra Volanti di Verona hanno arrestato un 31enne, sorpreso mentre frugava all'interno di un'auto in sosta nel parcheggio pubblico di Porta Palio.

Ad attirare l'attenzione dei poliziotti è stata la presenza, intorno alle 2, di un'Audi Q5, parcheggiata con i fari accesi e il finestrino anteriore destro completamente frantumato. All'interno del suv, seduto sul sedile anteriore lato passeggero, era presente il 31enne che, dopo aver rovistato nel cassetto porta oggetti, aveva prelevato alcuni oggetti per poi occultarli nelle proprie tasche. Poco lontano, gli agenti hanno trovato anche un’altra auto con il finestrino infranto e l’abitacolo completamente rovistato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di numerose monete di vario taglio, uno smartphone privo di scheda sim, un telecomando elettrico e una collana con un crocifisso. Tutti oggetti di cui il 31enne non ha saputo giustificare la provenienza. Inoltre, all’interno di una tasca, è stato rinvenuto il sasso usato verosimilmente per infrangere il finestrino.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato in questura dove, su disposizione del sostituto procuratore Maria Diletta Schiaffino, ha atteso la celebrazione del rito direttissimo. Questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto.