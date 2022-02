Vetri rotti e furti sulle auto in sosta a Corte Pancaldo: 17enne finisce in manette

È stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di tentato furto a bordo di autoveicoli, avvenuti nella notte tra l’8 e il 9 dicembre 2021 a Verona, e ora dovrà affrontare il procedimento penale a suo carico.

Sono stati gli uomini della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Verona, nel pomeriggio del 15 febbraio, a dare esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il giorno precedente dal gip del tribunale dei minori di Venezia, nei confronti di un 17enne, senza fissa dimora, pregiudicato per reati specifici e già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.

Il ragazzo infatti avrebbe preso di mira i veicoli parcheggiati nell’autorimessa del condominio “Corte Pancaldo”, nella zona del Saval, mandando in frantumi i vetri di ben 15 auto, da alcune delle quali avrebbe sottratto monete ed una torcia, e danneggiando anche il bloccasterzo di un motociclo presente sul posto.

Sono partite così le indagini della Squadra Mobile, che si è avvalsa degli accertamenti tecnici effettuati in sede di sopralluogo dal personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica arrivato in zona, i quali avrebbero permesso di individuare il 17enne indagato come il responsabile degli episodi denunciati: fatti che sarebbero stati accertati anche per le modalità con cui sono stati danneggiati i vetri delle auto, i medesimi su tutti i veicoli per poter rovistare al loro interno alla ricerca di qualcosa da rubare.

Concluse dunque le formalità di rito, il giovane è stato condotto nel carcere minorile di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria.