Scovato a Verona un altro "furbetto" all'esame per la patente: è il 16° di quest'anno

È salito a 16 il numero di cittadini stranieri che dall'inizio del 2023 hanno provato a superare l'esame scritto della patente a Verona, grazie a telecamere, telefono cellulare, micro-auricolare e con la complicità di un suggeritore esterno ai locali della Motorizzazione. Il personale del Laboratori Analisi Documentali della polizia locale scaligera è ormai un punto di riferimento per gli ispettori responsabili degli esami, grazie alla stretta collaborazione attuata da oltre due anni.

Il nervosismo dell'allievo, un 23enne ghanese, residente a Verona, ha insospettito il personale e gli agenti hanno bloccato l'uomo al termine della prova, superata con 29 risposte esatte su 30. Lo schema, spiegano dal Comando di via del Pontiere, è ormai sempre lo stesso, con una camicia "truccata" e indossata, dove era nascosta la telecamera che permetteva a chi era all'esterno degli uffici di via Apollo di suggerire le risposte esatte.

L'uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica per falsità ideologica e per la falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli abilitanti.

La polizia locale sottolinea che l'organizzazione criminale che fornisce gli apparati e il supporto è particolarmente ramificata e ha molti clienti che tentano gli esami con l'"aiutino", pagando anche 2.000 euro: «le sanzioni penali sono ormai palesemente insufficienti a contrastare il fenomeno».