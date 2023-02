Fuga spericolata in scooter tra le vie del paese per evitare il controllo: 41enne in manette

Quando ha visto la pattuglia dei carabinieri impegnata in una delle consuete attività di controllo del territorio a Montecchia di Crosara, avrebbe cercato di allontanarsi in fretta e furia in sella al suo scooter, dando vita ad un rocambolesco inseguimento che si è concluso con il suo arresto.

Protagonista della vicenda avvenuta nella tarda mattinata di martedì un uomo di 41 anni a bordo di un ciclomotore 125cc, che ha intrapreso una corsa spericolata ad alta velocità durata quasi 15 minuti e conclusasi nel centro storico del Comune della Val d’Alpone.

Dopo aver impegnato anche alcune strade contromano, mettendo così a rischio la sua stessa vita e quella degli altri utenti della strada, il 41enne è stato infine raggiunto e a quel punto avrebbe tentato nuovamente di sottrarsi al controllo di polizia, stavolta spintonando i carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione, che lo hanno bloccato e tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Sono partiti poi gli accertamenti che hanno permesso di appurare che il conducente era sprovvisto di patente, in quanto in passato gli era già stata ritirata dai militari, mentre il cicolomotore che guidava durante l'inseguimento, di proprietà di un suo conoscente, aveva applicata una targa che risultava già radiata dal registro del P.R.A..

Secondo i carabinieri il 41enne si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica ed è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti rivolti a determinare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro.

Il giorno seguente, il giudice monocratico del tribunale di Verona ha convalidato il provvedimento e disposto la scarcerazione, in attesa del processo fissato per il prossimo mese di marzo.