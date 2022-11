Fondi Pnrr per le scuole e aumento dei costi dei cantieri: nuova variazione di bilancio per la Provincia

È arrivata nel pomeriggio i mercoledì 16 novembre l'approvazione all’unanimità dell’ottava variazione del bilancio di previsione 2022-24 della Provincia di Verona, da parte dell'assemblea dei sindaci e dello stesso Consiglio provinciale.

Tra le sue voci più significative, il provvedimento annovera l’inserimento dei fondi ottenuti dai bandi del Pnrr, in particolare per l’edilizia scolastica, e l’aggiornamento di diverse opere dovuto all’aumento dei prezzi dei materiali in edilizia.

Scuole

Per le scuole è stata inserita la nuova palestra dello Stefani-Bentegodi a Caldiero, ammessa – unica tra le opere presentate dalle province venete – al bando per le strutture sportive previsto dai finanziamenti Next Generation Eu, per un importo totale di 1,97 milioni di euro.

Passa da 1,4 milioni, sostenuti dal Pnrr, a circa 2 milioni di euro l’importo per la realizzazione di un’altra palestra: quella dell’istituto Alberghiero “Carnacina” di Valeggio sul Mincio. L’integrazione, in via cautelativa e a carico del bilancio dell’ente, è dovuta sia all’incremento dei prezzi del settore edile, sia alla necessità di un possibile adeguamento del progetto alle recenti disposizioni ministeriali di ottobre in materia di sostenibilità ambientale.

In ambito scolastico, infine, 227 mila euro sono stati stanziati per lo spostamento dell’indirizzo di meccatronica – aule e laboratori – dell’istituto Dal Cero di San Bonifacio dalla succursale di via Camporosolo alla sede di via Fiume. "Trasloco" che permetterebbe di razionalizzare gli spazi scolastici a favore sia del Dal Cero che dell’istituto Guarino Veronese (per quest’ultimo verrebbe eliminata una delle due succursali).

Aumento dei costi

Per l’incremento dei costi che influisce sui cantieri programmati lungo la viabilità provinciale, sono stati inseriti in bilancio 817 mila euro a copertura degli aumenti per: il ripristino e la manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Tregnon a Casaleone; il ripristino e l’adeguamento del sovrappasso di via Guglielmo Marconi sulla Sp 6 a Grezzana; la demolizione e ricostruzione ex novo del ponte della Sp 46 sulla Fossa Maestra a Torretta di Legnago.

Circa 400 mila euro sono stati messi a bilancio per sostenere nuovi interventi in diversi comuni e, tra questi, la messa in sicurezza dell'incrocio della Sp 27 a Valeggio sul Mincio (160 mila euro), intersezione con la viabilità comunale già teatro di alcuni incidenti anche gravi.

Inoltre, dato il riscontro positivo della medesima misura nel 2021, per l’anno in corso sono stati aggiunti, ai 300 mila euro di contributo già stanziati, altri 123 mila euro per accogliere tutte le domande presentate dai Comuni scaligeri per il rinnovo del parco mezzi con veicoli dal minor impatto ambientale (scuolabus, auto comunali, ecc.).

Infine, il Consiglio e l’assemblea dei Sindaci hanno messo a bilancio 40 mila euro di contributo per gli interventi di riqualificazione del complesso dell’Ossario di Custoza a favore del Comune di Sommacampagna.

«Sostegno ai Comuni per la viabilità e miglioramento degli edifici scolastici sono i criteri alla base di questa variazione del bilancio – ha affermato il Presidente Manuel Scalzotto –. Come gli altri Enti, famiglie e imprese, dobbiamo fare i conti con il caro energia. Continuiamo comunque a finanziare le priorità: sicurezza nelle scuole e sulle strade veronesi».