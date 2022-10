Si fingeva militare o agente segreto, condannato truffatore seriale

Diceva di essere un uomo dei servizi segreti o un agente di sicurezza del Vaticano. E una volta, a Verona, avrebbe finto di essere un militare della Marina. Tutte identità fittizie usate per mettere in piedi truffe e raggiri. Per questo Guido Umberto Farinelli è stato condannato ieri, 4 ottobre, dal tribunale di Milano.

Come riportato da Milano Today, la procura meneghina aveva chiesto una condanna a 6 anni di reclusione, contestando i reati di truffa, corruzione, accesso abusivo a sistemi informatici, autoriciclaggio e possesso e fabbricazione di documenti falsi. Ma la pena inflitta dal giudice, al termine del processo con rito abbreviato, è stata di 4 anni e 10 mesi.

Guido Umberto Farinelli era stato arrestato nel 2021 e la sua storia assomiglia a quella del personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio nel film "Prova a prendermi". L'uomo di 47 anni avrebbe finto varie identità per truffare degli imprenditori a cui avrebbe promesso favori in cambio di somme che sarebbero arrivate anche a 4mila euro. Il truffatore si sarebbe vantato di conoscenze e di frequentazioni importanti e questo gli avrebbe permesso di entrare in circoli ufficiali e di ricevere anche delle attestazioni. E per dar credito alle storie che raccontava, l'uomo si sarebbe mostrato con false divise o con documenti artefatti. Un po' come successo a Verona, quando avrebbe indossato la divisa della Marina e avrebbe promesso a due carabinieri di farli assistere ad un'udienza del Papa nella Sala Nervi. E per accreditarsi agli occhi dei due militari avrebbe mostrato delle tessere del Vaticano.