Filobus, procedono i lavori in città: a Verona Sud stop ai cantieri per Fiera Cavalli

L'intervento di realizzazione della filovia di Verona va avanti. Da Amt3 infatti spiegano che procedono a ritmo sostenuto i lavori per la predisposizione del cavidotto in viale Piave, dopo il cavalcavia in direzione Porta Nuova. Maltempo permettendo, è previsto che le operazioni siano ultimate entro un paio di giorni.

Da mercoledì 25 ottobre, e per tutta la prossima settimana, verrà inoltre realizzato il cavidotto anche in viale delle Nazioni, da via del Perlar al sottopasso di Verona Sud. Intervento che comporterà la chiusura di una corsia di marcia, in avanzamento di 50 metri al giorno.

In via Scuderlando continuano invece senza imprevisti gli interventi per la realizzazione della banchina e in zona Prusst, Parco Santa Teresa,dove si sta procedendo con la posa dei plinti dei pali di trazione.

Dal 9 al 12 novembre invece tutti i cantieri della zona di Verona Sud verranno stoppati, così da permettere a Fiera Cavalli di svolgersi senza che il traffico subisca aggravi.

Intanto in via Città di Nimes i mezzi pubblici modificano leggermente la linea di passaggio sul tratto di intersezione con via dal Cero, transitando sull’altra metà della carreggiata, così da permettere agli addetti ai lavori di terminare le operazioni di palificazione.

Amt3 ricorda che sono a disposizione dei cittadini alcuni parcheggi strategici e completamente gratuiti che consentono di risparmiare tempo evitando improvvisi ingorghi. Il primo, di Eataly, mette a disposizione 700 posti auto connessi con la città da 6 linee di autobus Atv dislocate tra via Santa Teresa, viale dell'Agricoltura e via Scuderlando. Le linee sono la 51, la 52, la 21, la 22, la 61 e la 41. Il secondo, scambiatore dello Stadio, collegato con il centro mediante le linee 11, 12 e 13.